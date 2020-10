Les islamistes et la peine de mort : un si étrange silence !

Les islamistes tunisiens ont évité de s’engager dans le débat sur la peine de mort, pourquoi ?

Les dirigeants du parti islamiste Ennahdha, pourtant attachés idéologiquement et religieusement à la peine capitale, ont fait preuve d’une discrétion inhabituelle et n’ont pas saisi la dernière vague de crimes abjects enregistrés récemment en Tunisie pour réclamer le rétablissement de la peine de mort? Leur silence est pour le moins étrange…

Par Elyes Kasri *

Face au vif émoi suscité par la récente vague de crimes et de meurtres abjects, les opposants à la peine de mort se sont mobilisés pour le maintien du moratoire ou la suppression pure et simple de la peine capitale. Cet élan louable en soi pourrait en fait refléter une grille de lecture qui remonte aux années 80 et 90 du siècle dernier.

Actuellement, outre le sentiment d’impunité que ressentent les délinquants et contrebandiers, des centaines, si ce n’est des milliers, de revenants de foyers de guerre civile et de terrorisme comme l’Iraq, la Syrie et la Libye seraient terrés partout en Tunisie et pourraient, même s’ils font l’objet d’une surveillance de la part de nos forces de sécurité intérieure, agir comme des bombes à retardement au premier déclic psychiatrique ou un signal de leur commandement.

Face à cette menace exceptionnelle, la société tunisienne ne doit pas se laisser lier les mains. Elle a tout intérêt à garder la peine capitale comme un instrument de dissuasion et un châtiment, en cas de crime ou d’acte terroriste exceptionnellement grave.

Une question intéressante à ce propos, pourquoi les cercles islamistes, pourtant attachés idéologiquement et religieusement à la peine capitale, ont-ils fait preuve d’une discrétion inhabituelle et n’ont pas saisi la dernière vague de crimes abjects pour réclamer le rétablissement de la peine de mort?

Penseraient-ils à préserver la vie de ceux qui rappellent à leurs dirigeants leur jeunesse?

À méditer…

* Ancien diplomate.

