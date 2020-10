Tunisie : La production industrielle connaît une baisse de 7,4%

La Tunisie a connu une baisse dans sa production industrielle relative au mois de juillet 2020 de 7,4% en glissement annuel, selon une publication de l’Institut national de la statistique (INS), à la date de ce lundi, 5 octobre 2020.

Plus précisément, la baisse a été enregistrée dans les secteurs de l’industrie mécanique et électrique (-12,9%), de l’industrie du textile-habillement et cuirs (-5,1%), de l’industrie agroalimentaire (-2,1%), de l’industrie chimique (-25,2%), de l’industrie du bois (-7,7%), de l’industrie du papier et du carton (-9,9%) et de l’industrie du caoutchouc et du plastique (-10,6%).

Par ailleurs, la production industrielle extractive a enregistré une diminution dans le secteur des mines de 15,9%, selon la même source.

En revanche, la production industrielle tunisienne a connu une augmentation dans les secteur de raffinage du pétrole, qui s’explique notamment par la reprise de l’activité de raffinerie de la Société Tunisienne des Industries de Raffinage (Stir).

C. B. Y.