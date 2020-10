Tunisie : La nouvelle composition des groupes parlementaires

De retour après deux mois de vacances, l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a enregistré quelques nouveautés concernant la compositions des différents groupes parlementaires, suite à un «mercato» qui a fait couler beaucoup d’encre.

Alors qu’Ennahdha conserve son leadership avec 54 députés (soit 2 de plus que le nombre de sièges obtenus aux législatives), Qalb Tounes et le Bloc national (qui rassemblait, à la base, les 12 députés ayant démissionné de Qalb Tounes) semblent être ceux qui ont le plus bénéficié de ce mercato, puisque chacun d’eux a «recruté» 4 nouveaux élus. En revanche, le bloc Al-Mostakbal s’est fondu.

Voici la répartition complète des blocs annoncée par la vice-présidente de l’ARP, Samira Chaouachi, lors de la plénière de ce mardi, 6 octobre 2020 :

Bloc d’Ennahdha : 54 députés

Bloc démocrate (Attayar + Echaâb) : 38 députés

Bloc de Qalb Tounes : 30 députés

Bloc de la Coalition Al Karama : 18 députés

Bloc de la Réforme nationale : 17 députés

Bloc du Parti destourien libre : 16 députés

Bloc national : 16 députés

Bloc de Tahya Tounes : 10 députés

Indépendants : 18 députés

C. B. Y.