Coronavirus : Soixante-neuf nouvelles guérisons à Sfax

Avec 69 nouvelles guérisons enregistrées à Sfax, le nombre de personnes ayant vaincu le coronavirus s’élève désormais à 598 sur les 1312 contaminations dépistées dans ce gouvernorat, depuis la propagation de la pandémie, en Tunisie, en mars dernier.

C’est ce qu’indique la Direction régionale de la Santé dans un communiqué publié ce jeudi 8 octobre 2020, en précisant que l’on compte, à ce jour, 683 cas actifs, dont 53 hospitalisés (cinq en réanimation).

D’autre part, la DRS a également annoncé avoir enregistré, aujourd’hui, 65 nouveaux cas positifs et 3 décès supplémentaires, portant le nombre total de personnes ayant succombé au coronavirus à 31.

«Les habitants sont appelés à respecter les gestes barrières et le protocole sanitaire dans les différents établissements publics et privés, à porter le masque de protection dans les espaces fermés tout en respectant la distanciation physique afin d’éviter davantage de contaminations et de faire face à la propagation du coronavirus», a conclu la DRS.

Y. N.