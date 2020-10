Coronavirus – Tunisie : 165.000 emplois perdus lors de la 1ère vague

Le coronavirus a considérablement aggravé la crise économique tunisienne. L’un des indicateurs qui le montrent est l’augmentation du taux de chômage. Selon, Bechir Boujidi, 165.000 Tunisiens ont perdu leurs emplois lors de la première vague de la pandémie dans le pays, entre mars et juin 2020.

Dans une déclaration accordée, ce jeudi 8 octobre 2020, à Shems FM, le membre du bureau exécutif de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) a expliqué que ces pertes d’emplois sont dues à la suspension de certains secteurs et à l’arrêt de leur production.

Il a ajouté que près de 35% des petites et moyennes entreprises (PME) se trouvent actuellement dans une situation critique et qu’elles sont menacées de fermeture et d’extinction.

Selon lui, même les récentes décisions du gouvernement, telles que la réorganisation des dettes et le report des remboursements bancaires, n’ont pas été activées, ce qui a eu pour effet d’empirer la situation financière de ces entreprises.

C. B. Y.