Le Bardo : Dr Mahmoud Ben Arfa succombe au coronavirus

Le Conseil régional de l’Ordre des médecins de Tunis, a annoncé aujourd’hui, jeudi 8 octobre 2020, le décès par le coronavirus du docteur Mahmoud Ben Arfa.

«La communauté médicale déplore la disparition affligeante du Dr Mahmoud Ben Arfa, médecin généraliste installé au Bardo, des suites de la Covid-19», lit-on dans le communiqué.

«Au nom de tous les médecins du grand Tunis, la Présidente et les membres du bureau présentent leurs condoléances les plus émues à sa famille, ainsi qu’à ses confrères et amis. Puisse Dieu le tout puissant accueillir le défunt dans son paradis éternel», conclut le CROM.

Sur les réseaux sociaux, ses amis, ses collègues et ses patients, qui ont appris la triste nouvelle déplorent la perte d’un «médecin professionnel, attentionné et engagé» et d’un «homme plein d’humour, d’altruisme et de dynamisme».

Y. N.