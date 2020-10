Officiel : Les gouvernorats du Grand-Tunis annoncent l’horaire du couvre-feu et les nouvelles mesures sanitaires

Partagez 3 Partages

Les gouvernorats du Grand-Tunis (Ariana, Ben Arous, Manouba et Tunis) ont annoncé ce soir, l’instauration d’un couvre-feu de 21h à 5h du lundi au vendredi et de 19h à 5h le week-end, et ce du 8 au 23 octobre 2020. D’autres mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus, ont été également été décidées, notamment l’obligation du port du masque en extérieur.

Comme annoncé ce matin, et afin de faire face au rebond de la pandémie dans le Grand-Tunis, il a également été décidé de suspendre la prière du vendredi et les souks et de renforcer le protocole dans les cafés, les salons de thé et les restaurants, où il est désormais interdit de s’attabler.

Les habitants de l’Ariana, de Ben Arous, de la Manouba et de Tunis, qui devront porter le masque aussi bien dans les espaces fermés qu’en extérieur, sont appelés à minimiser leurs déplacements à l’intérieur et à l’extérieur de la région.

«Nous comptons sur les habitants quant au respect de ces consignes décidés afin d’isoler les cas de contaminations et lutter contre la propagation de la pandémie», ont-ils conclu.

Rappelons que les gouvernorats de Sousse et de Monastir avaient, pour leur part, instauré, le 1er octobre un couvre feu et que celui du Kef, l’a décrété, à son tour, aujourd’hui.

Selon la porte-parole du ministère de la Santé, Nissaf Ben Alaya, 27 délégations (dans 7 gouvernorats) sont classées en zone rouge et il a été recommandé aux responsables régionaux et locaux d’y durcir le protocole sanitaire.

Y. N.