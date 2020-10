Photo du jour : L’Etat négocie avec un bandit des grands chemins, casquette à l’envers

Partagez 7 Partages

Vous ne rêvez pas: ce sont des représentants de l’Etat tunisien, des hauts cadres de la nation, qui négocient avec le porte-parole des sit-inneurs d’El-Kamour, qui bloquent la production pétrolière et gazière à Tataouine depuis le 16 juillet 2020.

Cet homme, Tarek Haddad, arrogant et irrespectueux, casquette à l’envers, croit pouvoir imposer ses volontés à un Etat tunisien affaibli et presque à genou, que toute la racaille du pays peut désormais piétiner sous ses pieds.

Jusqu’à quand ce cauchemar va-t-il durer ? Et jusqu’à quand les Tunisiens vont-ils le supporter ?

Le plus rageant dans ce cliché c’est de voir des hauts cadres de l’Etat ainsi humiliés. C’est le président de la république Kaïs Saïed et le chef du gouvernement Hichem Mechichi qui sont le plus à blâmer dans cette affaire.

I. B.