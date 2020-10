Anissa Daoud présentera son nouveau film dans deux festivals internationaux

L’actrice et réalisatrice tunisienne Anissa Daoud a annoncé la sortie de son deuxième court-métrage «Le bain» qu’elle présentera au Festival CinéMed (France) et au Festival d’El Gouna (Egypte).

On l’a connue surtout comme actrice avec des rôles marquants dans le cinéma tunisien, notamment dans «La tendresse du loup» (2006), «Les frontières du ciel» (2015) ou encore «Demain dès l’aube» (2016), Anissa Daoud est également passée derrière la caméra depuis quelques années d’abord avec «Best day ever» (2018) ayant fait partie du projet «Tunisia Factory» à la Quinzaine des Réalisateurs du Festival de Cannes, puis plus récemment avec «Le bain», qui sera prochainement suivi par un premier long-métrage sur lequel Anissa Daoud est en train de travailler et qui devrait s’appeler «Les immortelles».

«Le bain» est donc le deuxième court-métrage de fiction de l’actrice, productrice et réalisatrice Anissa Daoud qui était ravie d’annoncer hier, jeudi 8 août, la sélection de son film dans la compétition officielle de deux festivals internationaux, d’abord le Festival du Cinéma méditerranéen de Montpellier (CinéMed) où le film fera sa première mondiale, puis à El Gouna Film Festival, en Egypte.

«Le bain» met à l’affiche Mohamed Dahech, Sami Khelifi, Hela Ayed… et raconte l’histoire d’Imed, un jeune père qui se retrouve pour quelques jours et pour la première fois avec son fils de 5 ans et qui devra affronter ses angoisses, après l’absence de sa femme pour des raisons professionnelles.

Fawz Benali