Coronavirus : Fermeture de la municipalité de Menzel Bourguiba après la contamination du maire

Partagez 0 Partages

Suite à la contamination du maire de Menzel Bourguiba, Slaheddine Jebari, le siège de la municipalité a été fermé ce vendredi 9 octobre 2020, afin d’y mener des opérations de stérilisation.

C’est ce qu’indique un communiqué de la municipalité en précisant que Slaheddine Jebari a été soumis à un test de dépistage du coronavirus, revenu positif, hier, et que des mesures ont été prises par le conseil municipal afin d’éviter la propagation de la pandémie au sein de la mairie.

«Les membres du conseil municipal souhaitent prompt rétablissement à Slaheddine Jebari qui s’est engagé dans cette lutte contre la pandémie avec bravoure et dévouement et qui était présent sur le terrain, supervisant notamment les opérations d’enterrements Covid+. Nous appelons, par ailleurs, les citoyens à la vigilance et au respect des gestes barrières», indique encore le communiqué de cette ville relevant du gouvernorat de Bizerte, qui a enregistré depuis la propagation de la pandémie, en mars dernier, 896 cas positifs, dont 17 décès et 421 guérisons.

Y. N.