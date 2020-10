Le gouvernorat de Zaghouan instaure le couvre-feu dans deux délégations classées zones à risque

Suite au classement des délégations de Zaghouan et d’El Fahs comme zones à haut risque de propagation du coronavirus, le gouvernorat de Zaghouan a décidé d’y instaurer le couvre-feu durant 15 jours, à partir de demain, samedi 10 octobre 2020.

Le couvre-feu sera en vigueur de 21h à 5h du matin, précise le gouvernorat en ajoutant que cette mesure pourrait être prolongée en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique dans ces deux délégations.

Il a également été décidé de fermer les hammams et les souks et de suspendre la prière du vendredi dans toutes les mosquées de Zaghouan et El-Fahs, où les salles des ablutions seront désormais fermées.

Le gouvernorat a également décidé d’interdire les rassemblements et les consommations dans les cafés, salons de thé et restaurants, et de rendre obligatoire le port du masque en extérieur, tout en affirmant que des contrôles seront menés en collaboration avec les services des municipalités, des délégations et le ministère de l’intérieur.

«Toute personne ne respectant pas ces consignes s’exposera à des poursuites», prévient le gouverneur Salah Mtiraoui, qui a appelé les habitants de ces deux délégations, particulièrement touchées par la pandémie à se conformer strictement aux protocoles sanitaires et à respecter les gestes barrière afin de faire face à la propagation du coronavirus.

«Nous sommes tous concernés par cette lutte contre la pandémie, il s’agit d’une responsabilité commune et nous devons respecter les consignes. Protégez-vous, protégez les autres», a-t-il ajouté.

