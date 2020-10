Tunisie : Liste des gouvernorats et délégations classés «zones à haut risque de propagation du coronavirus»

Le ministère de la Santé a publié aujourd’hui, vendredi 9 octobre 2020 la liste des gouvernorats et délégations classés «zones à haut risque de propagation du coronavirus», où un protocole sanitaire spécifique doit être imposé avec des mesures strictes, afin de faire face à la pandémie.

L’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes (OMNE) a identifié les zones à haut risque de propagation du coronavirus et les gouverneurs ont été alertés afin de prendre les mesures sanitaires et sécuritaires nécessaires, indique le ministère de la Santé en précisant que 6 gouvernorats (sur les 24 que compte la Tunisie) et 26 délégations sont concernés.

Selon le protocole sanitaire, les responsables régionaux et locaux devront durcir les mesures dans ces zones, en imposant notamment un couvre-feu, le port du masque en extérieur, ainsi qu’un confinement durant 15 jours.

Ci dessus la liste des zones à haut risque de propagation du coronavirus :

Les gouvernorats :

Ariana

Tunis

Ben Arous

Manouba

Sousse

Monastir

Les délégations :

Nabeul;

Korba;

Soliman;

Zaghouan;

El Jem;

Bizerte nord;

Bizerte sud;

Ras Jebel;

Béja nord;

Béja sud;

Jendouba nord;

Jendouba;

Ked Est;

Kef Ouest;

Dahmani;

Kairouan nord;

Kairouan sud;

Sidi Bouzid Est;

Sidi Bouzod Ouest;

Cebbala Ouled Asker;

Gabès sud;

Ghannouch;

Djerba Houmt Ssouk;

Tozeur;

Gafsa nord;

Gafsa sud.

Y. N.