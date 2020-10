Flash mob à l’hôpital Habib Thameur : Quand le personnel médical danse l’espoir (Vidéo)

En ces temps difficiles où la Tunisie lutte contre le coronavirus faisant face à une inquiétante vague de contaminations, le personnel soignant et les agents de l’hôpital Habib Thameur de Tunis ont organisé ce samedi 10 octobre 2020, un falsh mob pour transmettre un message d’espoir et de joie et pour se motiver dans cette guerre contre la pandémie, où ils se trouvent sur la ligne de front avec des moyens limités mais avec beaucoup de dévouement et de courage.

Cela s’est passé dans la cour de l’hôpital et la vidéo diffusée par Dr Hadj Farhat Raja sur les réseaux sociaux a été partagée par les internautes qui se réjouissent de cette lueur d’espoir, tout en félicitant les soldats en blouses blanches pour leur engagement, leur bravoure et leur détermination.

Plusieurs agents et cadres de différentes régions du pays avaient tiré la sonnette d’alarme en alertant sur le manque de moyens, de personnels et d’organisation. Les établissements sanitaires souvent débordés, font face à de plus en plus d’hospitalisations liées au coronavirus et vivent sous la pression de cette 2e vague de la pandémie, qui a fait largement plus de victimes que la première.

Par ce flash mob, les soignants ont transmis un message de bonheur et d’espoir et ont réitéré leur engagement dans cette guerre qu’ils comptent bien gagner, évidemment à l’aide des citoyens qui doivent se conformer aux protocoles sanitaires ainsi que les autorités qui, quant à elles doivent fournir les moyens et prendre les bonnes décisions au bon moment et s’assurer qu’elles sont appliquées.

Y. N.