Bloc national : Hatem Mliki limoge 5 députés dont son vice-président Ridha Charfeddine

Partagez 11 Partages

Le Bloc national perd, en ce début de semaine, 6 députés. En plus de la démission de Mongi Rahoui, 5 élus, dont le vice-président du groupe parlementaire, Ridha Charfeddine, ont été limogés, ce lundi 12 octobre 2020.

Le président du bloc, Hatem Mliki, a, en effet, présenté aujourd’hui, au bureau d’ordre de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), une note relative au limogeage de Charfeddine et des 4 élus qui ont récemment rejoint le bloc, à savoir Mabrouk Korchid, Kamel Ayadi, Ayachi Zammel (anciens députés de Tahya Tounes) et Faker Chouikhi (ancien député de la coalition Al-Karama).

Les conflits au sein du Bloc national ont commencé en fin de semaine dernière, suite à la tenue d’une réunion, le samedi 10 octobre 2020, à l’issue de laquelle Ridha Charfeddine a été élu président du groupe parlementaire, succédant à Hatem Mliki.

Quelques heures plus tard, un communiqué, signé Hatem Mliki, a estimé que cette réunion, organisée par Charfeddine lui-même, était illégale et qu’un huissier de justice l’en avait informé en amont, ajoutant que des sanctions, pouvant aller jusqu’à son exclusion du bloc, seront prises à son encontre, tout en appelant les autres membres à «s’éloigner des putschs et des initiatives parallèles, contraires à l’éthique du travail politique».

Suite à cette crise, le Bloc national ne compte plus que 10 députés, tous des anciens de Qalb Tounes.

Ainsi va la vie parlementaire en Tunisie : de démissions en limogeages et de débauchages en trahisons, dans un carnaval écœurant de médiocrité intellectuelle et de bassesse morale, ce qui ne rehausse pas l’image des députés au regard de leurs électeurs, les Tunisiens ayant déjà perdu toute confiance en leur parlement.

C. B. Y.