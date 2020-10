Mahdia : Lotfi Bouras, chef du district de la Sonede succombe au coronavirus

Le chef du district de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) de Mahdia, Lotfi Bouras, a succombé au coronavirus aujourd’hui, lundi 12 octobre 2020.

C’est ce qu’ annoncé le gouvernorat de Mahdia, en présentant ses condoléances les plus attristées à la famille, aux proches, amis et collègues du défunt, ainsi qu’à tous les agents et cadres de la Sonede, dans tout le pays.

«Lotfi Bouras a toujours été un homme loyal, professionnel, connu pour sa bonté et sa bravoure. Durant son parcours professionnel, il s’est toujours engagé pour sa patrie et ses compatriotes et c’est avec une grande douleur que nous apprenons sa disparition. Qu’il repose en paix !», lit-on dans le communiqué du gouvernorat.

Et d’ajouter : «Mais le coronavirus ne choisit pas ses victimes et si nous avons perdu aujourd’hui le regretté Lotfi Bouras qui est cher à nos cœur, nous pourrions perdre d’autres personnes qui nous sont chères, si nous ne prenons pas conscience du danger de la pandémie».

Y. N.