Naufrage au large de Sfax : Trois nouveaux cadavres repêchés

Les unités de la Garde nationale maritime et l’équipe de plongée de la Protection civile ont réussi à retrouver 3 nouveaux cadavres (dont un tunisien) parmi les voyageurs clandestins égarés en mer, suite au naufrage de leur embarcation durant la nuit séparant le samedi et le dimanche, 10 et 11 octobre 2020.

Le nombre de cadavres repêchés, jusque-là, s’élève à 14, tandis que 7 survivants ont été sauvés.

Le porte-parole des tribunaux de Sfax Mourad Turki a, par ailleurs, indiqué à Mosaïque FM que l’embarcation qui avait chaviré transportait 29 personnes, dont la plupart sont des femmes et des enfants originaires d’Afrique subsaharienne, en plus de 2 Tunisiens, ajoutant qu’elle a coulé à deux milles (près de 3.000 mètres) de la côte.

C. B. Y.