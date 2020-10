Pr Mohamed Douagi : «Aucun décès d’enfant en Tunisie en lien avec la Covid-19»

Partagez 0 Partages

Des chiffres contradictoires, souvent alarmistes, sont avancés par les différents médias sur le nombre d’enfants tunisiens hospitalisés pour atteinte de la Covid-19. Professeur de pédiatrie, chef de service à l’hôpital militaire de Tunis, Dr Mohamed Douagi a confronté les données et rétablit la vérité.

Pour lui, cette guerre des chiffres sur les enfants hospitalisés pour Covid-19 en Tunisie est truffée d’inexactitudes voire de contre-vérités visant à faire le buzz et à installer la peur chez les gens.

Il y a certes eu des hospitalisations d’enfants suspectés d’atteinte par la Covid-19 dans les différents services de pédiatrie des hôpitaux de Sousse, Sfax et Tunis. Certains pour une durée brève pour une symptomatologie classique. D’autres pour des durées plus longues car souffrant de pathologies lourdes nécessitant une réanimation. Mais, affirme Pr Douagi, il y a, actuellement, un seul enfant hospitalisé pour atteinte par la Covid-19, et, contrairement à ce qui a été affirmé par certains médias, il n’y a eu, à ce jour, aucun décès d’enfant, en Tunisie, en lien direct avec cette maladie.

«Au final, l’enfant peut attraper le virus et nous le disions depuis mars dernier, mais la symptomatologie chez l’enfant est moins grave que chez l’adulte. Cependant, des décès peuvent survenir aussi chez l’enfant, mais sur des terrains particuliers», conclut Dr Douagi.

I. B.