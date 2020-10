Kaouther Ben Hania décroche deux nouveaux prix internationaux pour son dernier film

La cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania continue de briller à l’international en décrochant deux nouveaux prix pour son dernier film «L’homme qui avait vendu sa peau» au Festival du film méditerranéen de Bastia (Arte Mare).

Après une prestigieuse première mondiale en Italie dans le cadre de la 77e édition du Festival international du film de Venise (Mostra de Venise) où elle avait raflé le prix «Edipio Re for inclusion» et le prix Orrizonti du meilleur acteur pour Yahya Mahayni, la cinéaste Kaouther Ben Hania est allée à la rencontre du public et des professionnels du 7e art en France, où elle a aussi fait sensation avec son dernier film «L’homme qui avait vendu sa peau».

Avec l’immense star internationale Monica Bellucci en tête d’affiche, «L’homme qui avait vendu sa peau» qui était en compétition officielle dans la section des longs-métrages méditerranéens, vient donc de décrocher deux nouveaux prix à la 38e édition du Festival Arte Mare de Bastia : le Prix du jury jeune et le Prix du public.

La cinéaste tunisienne, qui était sur place pour présenter son film, a merveilleusement représenté le cinéma tunisien comme elle l’a toujours fait avec ses précédents films, notamment «La belle et la meute» (2017) qui avait fait partie de la section «Un certain regard» du Festival de Cannes et qui figure désormais sur la plateforme de streaming internationale Netflix.

Kaouther Ben Hania vient également d’annoncer que «L’homme qui avait vendu sa peau» fera l’ouverture du Festival du cinéma méditerranéen de Montpellier (CineMed) ce vendredi 16 octobre, et fera aussi partie du Festival international du film de Tokyo au Japon.

Fawz Benali