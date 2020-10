Les islamistes et les gauchistes ont mené la Tunisie au bord de la faillite

14 janvier 2011, une révolution dévoyée par les gauchistes et volée par les islamistes.

Arrivés au pouvoir en Tunisie en 2011, les Frères musulmans et les gauchistes, unis dans l’adversité, ont mené le pays au bord de la faillite et de la désintégration de l’Etat qui est devenu incapable même d’assurer l’extraction de ses ressources naturelles comme le phosphate, le gaz et le pétrole.

Par Elyes Kasri *

Les messages électroniques de l’ancienne secrétaire d’Etat américaine Hillary Clinton, rendus publics récemment, et notamment ceux relatifs au pseudo printemps arabe, montrent la véritable dimension des événements de 2010-2011 en Tunisie.

Ces messages électroniques prouvent l’implication directe des Etats-Unis dans le détournement des agitations sociales ayant abouti à la chute du régime de Ben Ali au profit des islamistes d’Ennahdha.

Plus que la colonisation par la France et la Turquie, des pays comme la France, le Royaume Uni, les Etats Unis d’Amérique, le Qatar et la Turquie assument une grande responsabilité dans l’arrivée au pouvoir en Tunisie depuis 2011 des Frères musulmans et des gauchistes qui ont mené le pays au bord de la faillite et de la désintégration de l’Etat qui est devenu incapable même d’assurer l’extraction de ses ressources naturelles comme le phosphate, le gaz et le pétrole.

Des excuses s’imposent en plus de l’effacement des dettes odieuses contractées depuis 2011 par cette bande d’islamistes et de gauchistes incompétents et corrompus de même que la restitution à la Tunisie des avoirs détournés à l’étranger par des responsables islamistes et autres corrompus de tout bord.

Depuis 2011, la Tunisie ne s’est pas endettée, elle a été dévalisée avec l’acquiescement et le consentement des pays donateurs qui ont abrité et imposé les Frères musulmans et autres gauchistes et ne peuvent en aucune manière invoquer l’alibi de l’ignorance de leur incompétence et des détournements qu’ils ont commis.

* Ancien ambassadeur.