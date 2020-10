Rached Ghannouchi souhaiterait se présenter à l’élection présidentielle de 2024, selon «le groupe des 100 Nahdhaouis»

Partagez 3 Partages

Le groupe des 100 Nahdhaouis, qui a adressé, il y a un mois, une lettre à Rached Ghannouchi pour l’appeler à ne pas présenter une nouvelle candidature pour présider le parti Ennahdha, affirme que le leader islamiste souhaiterait se présenter à l’élection présidentielle de 2024.

C’est ce qui a été affirmé dans la lettre que le groupe a adressé à «l’ensemble des frères du mouvement Ennahdha», dont une version a été obtenue par la radio Mosaïque FM.

«La lettre que nous avions signée était personnellement adressée au chef du mouvement et à personne d’autre. Elle ne concerne aucune institution et aucune partie, ni le bureau exécutif ni le comité d’organisation du 11e Congrès. La raison pour laquelle nous nous sommes adressés à lui était ce que nous tenions en ce qui concerne ses intentions de prolonger [son mandat], de modifier le règlement intérieur, d’étirer et de retarder le début de la préparation du 11e Congrès jusqu’à ce que nous ayons atteint et largement dépassé sa date. Il a même annoncé sa volonté de se présenter à l’élection présidentielle de 2024», lit-on dans la lettre.

C. B. Y.