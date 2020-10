Révélations sur l’existence de pots-de-vin lors du «mercato parlementaire» : Le PDL saisit la justice

Face à la passivité du ministère public, qui n’a pas bougé le petit doigt suite aux déclarations dangereuses du député indépendant, Rached Khiari, selon lesquelles l’un des blocs parlementaires lui a proposé la coquette somme de 150.000 dinars pour le rejoindre, le Parti destourien libre (PDL) a décidé de saisir, lui-même, la justice.

La formation politique de Abir Moussi a, en effet, déposé une plainte contre X auprès du procureur de la république du tribunal de première instance de Tunis, a-t-on appris ce mercredi 14 octobre 2020, via un communiqué du parti.

Rappelons que Rached Khiari, ancien député de la coalition Al-Karama, avait affirmé, le 2 octobre courant, lors d’un passage à l’émission « Midi show » sur les ondes de Mosaïque FM, qu’il avait refusé une offre de 150.000 dinars pour rejoindre l’un des blocs parlementaires, sans révéler son nom.

Celui-ci pourrait être Qalb Tounes au vu de plusieurs considérations, dont l’appartenance politique du député islamiste au clan de la troïka (Ennahdha, Qalb Tounes et Al-Karama), le fait qu’il a déclaré, dans la même émission, que le bloc présidé par Oussama Khelifi fait partie de ceux qui ont tenté de le recruter, et le fait que le président du parti, Nabil Karoui, a des antécédents en matière de paiement de sommes d’argent démesurées contre des services politiques… comme pourrait en témoigner un certain Ari Ben-Menashe.

Néanmoins, il faut tout de même prendre les propos de Khiari avec des pincettes. Loin d’être connu pour sa sincérité ni pour sens de l’éthique, le fondateur du journal électronique de propagande islamiste, « Essada », a probablement menti (partiellement en gonflant la valeur du montant qui lui aurait été proposé ou totalement en inventant cette histoire de toutes pièces), dans le cadre de son show politico-médiatique à deux balles.

Cherif Ben Younès