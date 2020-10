Coronavirus : Sirajeddine Chihi quitte la clinique et rassure sur son état de santé (Vidéo)

L’ancien milieu de terrain de l’Espérance sportive de Tunis et de la sélection tunisienne de Football, Sirajeddine Chihi, a pu quitter la clinique, où il avait été admis, la semaine dernière, après sa contamination par le coronavirus. Dans une vidéo publiée ce mercredi 14 octobre 2020, il rassure sur son état de santé et remercie toutes les personnes qui se sont inquiétées pour lui, tout en appelant ses compatriotes à respecter les mesures sanitaires pour se prémunir de la pandémie.

«Dieu merci, mon état de santé s’est amélioré et je tiens à remercier ceux qui m’ont contacté, ceux qui ont cherché à avoir de mes nouvelles et qui ont prié pour moi. Je suis encore un peu fatigué et stressé mais je me sens beaucoup mieux et j’ai enfin pu rentrer chez moi», a lancé Sirajeddine Chihi dans une vidéo diffusée par l’Association des anciens footballeurs de l’EST.

L’ancien joueur et actuel entraîneur des minimes, a remercié la direction de l’Espérance, son président, Hamdi Meddeb, le staff technique, l’Association et son président et ancien joueur Bassem Jridi, les fans en Tunisie et à l’étranger, ses coéquipiers et les autres clubs qui l’ont soutenu dans cette épreuve, ainsi que le corps médical qui l’a pris en charge à la clinique.

تحسن الحالة الصحية لسراج الدين الشيحي. من مقر إقامته اللاعب الدولي السابق للترجي سراج الدين الشيحي يطمئن أحبائه على تحسن حالته الصحية و يشكر جميع كل من تعاطف معه. Publiée par Association Des Anciens Footballeurs de l'EST sur Mercredi 14 octobre 2020

«Je ne peux pas citer tout le monde, à cause de la fatigue, mais tous ceux qui ont été à mes côtés se reconnaîtront et je les remercie infiniment. Merci aux soignants qui mettent leur vie en danger. Que dieu vous garde et vous protège tous».

Tout en appelant ses compatriotes à respecter les gestes barrières, Chihi a souhaité un prompt rétablissement à tous les malades, tout en insistant sur l’importance du port du masque, afin de se protéger contre la Covid-19.

Rappelons que Sirajeddine Chihi a présenté des symptômes jeudi dernier et a été soumis au test de dépistage, revenu positif vendredi , avant d’être admis dans une clinique le lendemain.

Y. N.