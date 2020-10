Lancement du premier satellite tunisien en mars 2021

Le directeur général de Telnet Holding, Mohamed Frikha, a annoncé, hier mercredi 14 octobre 2020, que le groupe lancera le premier satallite 100% tunisien, baptisé «Challenge-One», le 20 mars 2021, à l’occasion du 65e anniversaire de la fête de l’indépendance.

Frikha a, par ailleurs, indiqué que Telnet a finalisé tous les tests fonctionnels et un certain nombre de tests de lancement pour le satellite, et que celui-ci vient d’être remis à la société russe chargée de l’opération de lancement, qui se fera via le lanceur spatial russe Soyuz 2, depuis une base au Kazakhstan.

Notons que la date de lancement de «Challenge-One» ainsi que d’autres satellites était initialement prévue pour le 15 novembre 2020. Le report est dû à la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus.

Rappelons que Telnet Holding a signé, au cours des années 2018 et 2019, plusieurs accords de coopération et de partenariat avec l’Agence spatiale russe Roscosmos et GK launch services, dans le cadre de sa nouvelle stratégie, basée sur l’investissement dans les technologies spatiales.

C. B. Y.