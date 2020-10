Qu’est-ce que le Bitcoin ?

Le Bitcoin est une monnaie numérique, mieux connue sous le nom de crypto-monnaie, car elle utilise la cryptographie pour protéger les transactions dans son infrastructure. Cette infrastructure est une base de données en ligne ou une technologie dite Blockchain.

Par Meriem Majdoub

Le Bitcoin peut être utilisé comme méthode de paiement alternative avec des commissions plus faibles et des taux plus rapides. Mais le plus grand avantage des paiements par bitcoin est certainement un niveau de sécurité extrêmement élevé.

Comment fonctionne Bitcoin?

Le Bitcoin offre la possibilité d’effectuer des paiements rapides, sûrs et bon marché de consommateur à consommateur sans qu’il soit nécessaire de faire appel à la banque ou à un autre système centralisé.

La valeur fondamentale de Bitcoin est en grande partie liée à son processus de production et au coût de l’électricité et des équipements, tandis que le reste de sa valeur est déterminé par son nombre limité et sa demande croissante.

Comment acheter de la crypto-monnaie de manière rentable et sûre

Il existe de nombreuses façon acheter bitcoin et d’autres pièces, par exemple via des échangeurs et des bourses, contre de l’argent liquide, par transfert par numéro de téléphone ou même en échangeant contre des articles de Dota 2 et Counter-Strike.

Échangeurs

Le moyen le plus simple d’acheter de la crypto-monnaie est de passer par les échangeurs. En général, ils offrent la possibilité d’acheter les actifs numériques les plus populaires, qui figurent parmi les 20 premiers en termes de capitalisation. Parmi eux se trouvent Bitcoin, Ethereum, XRP et d’autres, ainsi que le stablecoin USDT. En même temps, vous pouvez payer les pièces de façon différente, par exemple, par carte bancaire, par systèmes de paiement, par numéro de téléphone, en espèces et par d’autres moyens.

Une commission est perçue pour l’achat de la crypto-monnaie via les échangeurs. Sa taille peut varier dans une large gamme, par exemple, être inférieure à 1 %, atteindre 10 % et dépasser cette valeur. Mais en général, il est de 1 à 2 %.

Sans intermédiaires

Les échangeurs sont des intermédiaires qui offrent des services de vente et d’achat de crypto-monnaie et qui facturent un supplément pour cela. Cependant, vous pouvez acheter des biens numériques sans tiers, directement auprès d’autres personnes. Les plateformes P2p (p2p – personne à personne) ont été développées dans ce but. Le plus populaire d’entre eux est le LocalBitcoins. Sur ce point, un utilisateur passe un accord avec un autre utilisateur, et le service se porte garant que l’un ne trompera pas l’autre.

Bourses

Les bourses de crypto-monnaie ne sont pas le moyen le plus facile, mais le plus rentable d’acheter des BTC. Les bourses sont des plateformes spéciales pour le trading de crypto-monnaies, dotées de toutes les fonctionnalités nécessaires pour des transactions rentables et sécurisées. Le cours est net, sans marge, car il est formé par le marché.

Parmi les bourses les plus intéressantes pour l’achat de BTC, on trouve Binance et CEX.IO. Binance est actuellement la bourse la plus populaire pour le commerce. Il attire l’attention grâce à des commissions peu élevées, des systèmes de protection fiables, une variété de biens représentés et l’absence de vérification.

Le principal avantage de l’utilisation de la bourse est un cours flexible et honnête, qui est déterminé par le rapport entre l’offre et la demande sur le marché. Le cours varie en fonction du climat du marché, de sorte que les utilisateurs ont la possibilité de choisir un moment plus favorable pour acheter. En outre, les bourses peuvent offrir une bonne gamme de limites et des réserves impressionnantes. Il est possible d’acheter des bitcoins à la bourse, même en grandes quantités.

Portefeuilles spéciaux

Vous pouvez également acheter de la crypto-monnaie à l’aide de portefeuilles. Ils stockent une clé qui vous permet de gérer votre argent virtuel. Les portefeuilles les plus populaires sont les suivants : Bither, GreenBits, MultiBit HD, Armory, Blockchain, mSIGNA, Bitcoin Wallet, Copay, etc.

Le trading de bitcoin sur une bourse est une opportunité de gagner sur les variations du prix d’un actif en l’achetant, en le vendant ou en l’échangeant. L’avantage est que vous pouvez trader n’importe quel jour de la semaine, 24h/24, 365 jours par an – les crypto-monnaies sont des actifs entièrement décentralisés. La volatilité des bitcoins et autres crypto-monnaies est élevée, la variation du cours du BTC par jour peut atteindre 10-20%.

Aujourd’hui, le bitcoin tourne autour de la barre des 10 000 dollars, et ce niveau est assez confortable pour obtenir un bon bénéfice du trader bot. Le BTC a été multiplié par 2,5 environ depuis le début de l’année et attire l’attention des investisseurs. La tendance sera positive à l’avenir, et en 2021, le prix pourrait atteindre 13404,32 dollars par jeton.

Comme on peut le voir, il existe de nombreuses façons d’acheter des crypto-monnaies. Toutes les méthodes ont leurs avantages et leurs inconvénients, ainsi que des risques. Pour réduire au minimum les risques de perte d’argent, les utilisateurs devraient revérifier les données, éviter les plateformes et services peu connus, vérifier les avis sur Internet et faire des achats tests pour de petites sommes.