Le directeur général de la Biat élu à la tête de l’APTBEF

Le conseil d’administration de l’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF), réuni le 14 octobre 2020, a élu le directeur général de la Banque internationale arabe de Tunisie (Biat) Mohamed Agrebi, en tant que président du conseil d’administration de l’APTBEF. M. Agrebi succède à Habib Ben Hadj Kouider, parti à la retraite.

«Mon élection en tant que président de l’APTBEF m’honore, et je remercie tous les membres du conseil d’administration pour leur confiance. Nous travaillerons tous ensemble pour continuer à assurer notre mission de développement et de promotion de la profession bancaire et financière», a déclaré M. Agrebi.

À la tête de la Biat depuis 6 ans en tant que directeur général, M. Agrebi a mené toute sa carrière au sein de la Biat où il a occupé différentes responsabilités dans le réseau, les services centraux et notamment au sein du département ‘Finance et Comptabilité’. Véritable expert dans le secteur bancaire, rigoureux et proche de ses équipes, il a plusieurs concrétisations à son actif qui font aujourd’hui la réussite de la Biat.

Rappelons que l’APTBEF est un acteur majeur dans le développement et la promotion des métiers bancaires et financiers en Tunisie. Forte de l’adhésion des banques et des établissements financiers de tout le secteur, et en plus de son rôle de coordinateur actif entre la tutelle, l’autorité monétaire et les adhérents pour toute question relative à l’exercice de la profession et à l’application de la législation et de la réglementation, l’APTBEF fédère la réflexion sur les sujets de développement et de croissance du secteur.

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la Biat constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil.

Implantée sur tout le territoire, la Biat compte aujourd’hui 205 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la Biat a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation Biat pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne.

Source : communiqué.