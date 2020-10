Monastir : Prolongation du couvre-feu et confinement sanitaire pour les personnes âgées

Le gouvernorat de Monastir, qui a annoncé ce vendredi 16 octobre 2020, la prolongation du couvre-feu, a également décidé d’imposer le confinement sanitaire aux personnes âgées de plus de 75 ans ainsi qu’à celles de 65 ans (et plus) et souffrant de maladies chroniques.

Dans un communiqué, le gouvernorat indique que le couvre-feu de 20h à 6h, se poursuivra jusqu’au 30 octobre courant, en précisant que cette mesure a été décidée dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et ce, en collaboration avec la commission régionale de lutte contre la Covid-19.

Les hammams, les souks et les discothèques demeureront également fermés pendant les 15 prochains jours, indique encore le gouvernorat tout en annonçant le renforcement du protocole dans les cafés, les salons de thé, les hôtels et les restaurants, dont la capacité d’accueil est limitée à 50%, avec une disposition d’un client par table.

Y. N.