Sousse : Un homme âgé d’une trentaine d’années succombe au coronavirus, trois semaines après son mariage

Partagez 0 Partages

Le Conseil de l’Ordre architectes de Tunisie a déploré le décès de Houcem Jedidi, ce jeudi 15 octobre 2020, à Hammam-Sousse, des suites du coronavirus. Il venait de célébrer son mariage, le 22 septembre dernier…

«Nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille de notre ami et collègue Houcem, ses amis et tous ceux qui l’ont connu, ainsi qu’à son épouse à qui nous souhaitons beaucoup de force et de courage dans cette terrible épreuve», lit-on dans le communiqué du Coat.

Ses anciens camarades de l’École nationale d’architecture et d’urbanisme de Sidi Bou Saïd, ont également présenté leurs condoléances à la famille de Houcem et à tous les architectes de Tunisie.

«Nous sommes sous le choc ! Quelle triste nouvelle ! Difficile de réaliser que Houcem a été ravagé par la pandémie, alors que nous étions à son mariage, il y a 3 semaines. Repose en paix cher ami», a commenté son ami et collègue Malek Belghith.

Y. N.