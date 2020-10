Jendouba : Neuf personnes succombent au coronavirus en 48h !

Avec neuf décès enregistrés les 15 et 16 octobre 2020 à Jendouba, le nombre total de personnes ayant succombé au coronavirus depuis la propagation de la pandémie en Tunisie en mars dernier, s’élève désormais à 46 dans ce gouvernorat.

C’est ce qu’a indiqué la Direction régionale de la Santé de Jendouba, dans un communiqué diffusé ce soir, en précisant que ces 9 nouveaux décès ont été enregistrés à Bousalem (4), à Jendouba nord (2), Ghardimaou (2) et Fernana (1).

D’autre part, la même source a fait savoir que le nombre total de cas positifs dépistés à Jendouba s’élève à ce jour, à 727 (366 hommes, 361 femmes), dont 59 dans le rang du personnel de la santé et que le contaminé le plus jeune est âgé d’un an, le plus âgé de 92 ans.

La DRS précise que 437 personnes contaminées ont pu terminer leur période de quarantaine, alors que 244 autres sont encore en confinement et bénéficient d’un suivi médical.

Y. N.