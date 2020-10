Coronavirus : 4008 cas positifs dépistés à Sousse depuis le 27 juin dernier

Avec 113 nouveaux cas de coronavirus (sur 291 tests) annoncés ce dimanche 18 octobre 2020, le nombre total de contaminations dépistées à Sousse, depuis la réouverture des frontières tunisiennes en juin dernier, s’élève désormais à 4008, dont 287 dans le rang du personnel de la Santé.

C’est ce qu’annonce la Direction régionale de la Santé de Sousse, en ajoutant que l’on compte à ce jour un total de 105 décès, dont 3 enregistrés ces dernières 24 heures, sachant que 2447 personnes portent encore le virus dans ce gouvernorat, qui est l’un des plus touché du pays et où un couvre-feu a été décrété depuis le 1er octobre.

Le rapport diffusé par la DRS précise également que parmi ces cas actifs, 131 sont hospitalisés, dont 36 en réanimation et dévoile la liste des villes les plus touchées, à savoir : Msaken avec 902 contaminations, Jawhara (744), Hammam Sousse (418), Sousse ville (293), Riadh (258), Akouda (204), Kalaa Kebira (193), Sidi Abdelhamid (159), Sidi Bouali (169), et Kalaa Soghra (121).

Y. N.