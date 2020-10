La Tunisie classée 1er pays en Afrique en termes de création de start-ups

Selon la liste, établie par Startups Without Borders, des 29 les plus attractifs au monde en termes de création de start-up pour entrepreneurs migrants et investisseurs, la Tunisie est classée 1er pays en Afrique et 23e dans le monde, devançant même l’Australie (25e) et le Japon (27e).

L’indice Startup Visa Programs Attractiveness Index, qui présente les pays les plus attractifs en termes de création de start-up, se base sur 3 catégories de scores complémentaires : l’environnement des affaires, la maturité de l’écosystème et les programmes de visas.

Selon l’indice d’attractivité de l’année 2020, publié le 12 octobre 2020, la Tunisie occupe la 1ère place en Afrique et la 23e au niveau mondial. Avec un score de 56,36, notre pays s’est démarqué par le Start-up Act, un cadre juridique innovant pour faciliter les formalités de création d’entreprise et accompagner les entrepreneurs.

Pour l’indice “Business Environment”, la Tunisie a réalise un score de 63,80, 62 pour l’‘‘Ecosystem Maturity’’ et 50 pour le ‘‘Visa Program’’.

Le Rwanda vient en 2e position en Afrique (26e mondial) avec un score de 49,15, pour ses innovations dans le domaine des TIC. L’Afrique du Sud occupe quant à elle la 3e place de ce classement (28e mondial), avec une moyenne de 44,40, pour son système de visas facilitant la création d’entreprise pour les migrants.

Au niveau mondial, les 3 premières places sont occupées respectivement par la Finlande (91,13), les Pays-Bas (88,89) et la Lituanie (86,13).

I. B.

Lire le rapport.