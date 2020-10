Projet d’amendement du décret-loi 116 : Makhlouf a du mal à accepter l’échec

La tentative de passage en force du projet d’amendement du décret-loi 116 relatif à la communication audio-visuelle, présenté par le bloc Al-Karama, dont il est le porte-parole, ayant échoué, hier, mardi 20 octobre 2020, suite à une séance houleuse à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Seifeddine Makhlouf, qui a subi un camouflet, a du mal à avaler l’échec.

Dans un post facebook publié aujourd’hui, mercredi 21 octobre, celui que l’on surnomme «l’avocat des terroristes» semble avoir accusé le coup, mais momentanément, en affirmant que sa coalition, soutenue par les deux partis pour lesquels elle roule, Ennahdha et Qalb Tounes, vont bientôt revenir à la charge. Vous allez voir ce que vous allez voir !

En fait, la séance plénière d’hier censée s’achever par le vote du projet d’amendement a dû être reportée aux calendes grecques, car les initiateurs de ce texte très controversé n’ont pas pu réunir les 109 voix nécessaires à son adoption, plusieurs députés Ennahdha s’y étant opposés fermement.

C’est le cas, entre autres, de Samir Dilou, qui a estimé, aujourd’hui, dans ‘‘Midi Show’’, sur Mosaïque FM, qu’il vaut mieux examiner et voter le projet de loi portant création de la Haute instance de la communication audiovisuelle (Hica), proposé par le gouvernement, qui est plus complet et est le résultat d’une large consultation nationale, que de voter un projet de loi amendant un décret-loi devenu obsolète.

Nous traduisons ci-dessous le post de Seifeddine Makhlouf, où il s’adresse à ses partisans et qui sonne comme une capitulation en rase campagne : «Ne vous inquiétez pas. La libération du secteur de l’information est l’une des plus importantes revendications des Tunisiens et l’objectif de la coalition Al-Karama c’est de porter cette revendication populaire et de la passer du statut de slogans scandés dans la rue à celui de textes législatifs. C’est une opération difficile et délicate, qui ressemble à un accouchement difficile».