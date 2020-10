Bourse de Tunis : Les investisseurs toujours indécis

La Bourse de Tunis a terminé à l’équilibre jeudi 22 octobre 2020, les investisseurs se montrant très indécis malgré la publication d’une série d’indicateurs d’activité. Le Tunindex s’est établi à 6.649,46 points dans un volume d’échanges de 3,5 MDT.

Toujours actif, le titre SAH a perdu 1,56% à 11,960 DT. Au 30 septembre 2020, les revenus consolidés se sont accrus de 17,3% à 470,4 MDT. L’excédent brut d’exploitation a augmenté de 67% à 83,5 MDT.

Après avoir campé dans le vert, le titre Carthage Cement a fini sur une note stable à 1,510 DT. Au 30 septembre 2020, les revenus se sont repliés de 6%

à 172,2 MDT. Le chiffre d’affaires du 3e trimestre a évolué de 13% à 70,2 MDT.

Servicom est reparti à la hausse, gagnant 1,81% à 2,250 DT. D’après les indicateurs d’activité au 30 septembre 2020, les revenus ont chuté de 46% à 6,4 MDT.

Le titre SFBT s’est maintenu quasiment inchangé à 18,200 DT. Les indicateurs d’activité au 30 septembre 2020 ont fait apparaître des revenus en progression de 2,8% à 548,2 MDT. Le chiffre d’affaires du 3e trimestre en ressortit en léger repli de 1,6% à 238,8 MDT.

Le titre Unimed s’est adjugé 2,71% à 10,63 DT. La société a affiché à l’issue des neuf premiers mois de 2020 un chiffre d’affaires de 65,5 MDT, en recul de 21% et ce malgré le maintien des ventes officinales à leur niveau de 2019. Cette diminution provient de l’effet de la baisse du chiffre d’affaires hospitalier de 5,7 MDT dû à la réception tardive des bons de commandes 2020 de la Pharmacie Centrale et aussi le ralentissement des exportations directes et de sous-traitance de 12,2 MDT suite aux perturbations logistiques mondiales en liaison avec la pandémie de la Covid-19.

Source : Mac SA.