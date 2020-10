Ordre des pharmaciens de Tunisie : Le vaccin contre la grippe doit être vendu sans ordonnance

Réagissait aux déclarations du ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens de Tunisie a exprimé aujourd’hui, jeudi 22 octobre 2020, son refus de conditionner la vente du vaccin contre la grippe saisonnière, par une ordonnance médicale.

Cette mesure n’est pas une solution au problème de stock et va même probablement augmenter les prix du vaccin et les plus démunis en seront privés. De plus, ceux disposant déjà d’une ordonnances pourraient ne pas pouvoir se procurer le produit, explique l’ordre des pharmaciens dans un communiqué, en rappelant que le vaccin contre la grippe saisonnière n’est pas classé comme produit dangereux et qu’on ne peut donc pas imposer une ordonnance à cet effet.

«Les autorités qui ont appelés à cette campagne de vaccination sont priées à se concerter avec les professionnels du secteur pour trouver une solution mieux adaptée pour la gestion de la distribution du vaccin, et améliorer prioritairement la couverture vaccinale des personnes à risque et ou vulnérable», lit-on encore dans le communiqué.

Y. N.