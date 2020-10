Enseignement à distance : Lancement de nouvelles chaines TV éducatives

Le ministère de l’Education lancera prochainement un nouveau bouquet de chaines de télévision éducatives avec des programmes pédagogiques destinés aux élèves afin de pallier la déscolarisation causée par le coronavirus (Covid-19).

Face à la fragilisation du système scolaire classique et à la situation sanitaire actuelle qui ne cesse de contraindre le déroulement normal des cours à cause du nombre croissant de contaminations dans le milieu scolaire, le ministère de l’Education a décidé de lancer un bouquet de chaines satellitaires à caractère éducatif, comme un moyen d’apprentissage à distance qui serait accessible à tous les élèves, notamment ceux qui n’auraient pas accès à Internet.

Ce projet dont le budget est estimé à 40 millions de dinars, selon le ministère, s’adressera aux élèves des différents niveaux primaires et secondaires avec un programme pédagogique diversifié et conforme au programme officiel, s’inscrivant dans le cadre du renforcement du système d’enseignement à distance et de la promotion des services numériques relatifs à l’éducation, à l’instar des inscriptions et des annonces de résultats d’examens en ligne.

Le ministère précise dans son communiqué que le contenu de ces cours pourra également être exploité par les instituteurs et professeurs via le portail éducatif tunisien Edunet.

Fawz Benali