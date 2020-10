Media Loves Tech et Afkar s’associent pour promouvoir deux projets médias tunisiens

Media Loves Tech, le concours et programme d’accompagnement pour startups média, annonce dans un communiqué, aujourd’hui, vendredi 23 octobre 2020 avoir initié une coopération avec l’incubateur tunisien non commercial Afkar.

Après deux exercices réussis, Media Loves Tech souhaitait renforcer son implantation en Tunisie. C’est désormais chose faite puisque, pour cette troisième édition, deux projets médias ont obtenu la possibilité de rejoindre la future cohorte d’Afkar. Ils profiteront ainsi d’une incubation supplémentaire de 6 mois dès le mois de novembre 2020.

Les deux projets retenus sont :

Chourabi : une plateforme pour repérer les erreurs journalistiques, évaluer les sites d’infos et fournir un classement de ces sites ;

Tunisia Podcasts : une plateforme de production et de diffusion de podcasts, 100% tunisienne, regroupant à la fois des podcasts indépendants et des podcasts natifs.

Avec ce partenariat, Media Loves Tech et Afkar offrent désormais un accompagnement complet à ces startups médias en phase d’idéation.

Media Loves Tech est une initiative de DW Akademie, le centre de la Deutsche Welle pour le développement international des médias, la formation journalistique et le transfert de connaissances. En coopération avec Al Khatt, ONG tunisienne qui œuvre pour la liberté de la presse et l’expression et se veut un laboratoire d’idées sur l’avenir du journalisme à l’ère de l’Internet.

Ce projet est financé par le BMZ – ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement de l’Allemagne.



Source: communiqué.