E-conférence à Sfax sur les technologies spatiales

La Technopole Sfax, en collaboration avec Airbus et la GIZ Tunisie, organise une conférence en ligne sur le thème «Airbus : les technologies spatiales au service de l’observation de la Terre et de la connectivité», le 4 novembre 2020, de 14h à 16h (GMT+1).

L’e-conférence entre dans le cadre de la promotion du hackathon international ActInSpace, qui sera organisé les 13 et 14 novembre. Son objectif est d’ouvrir un nouvel espace aux Tunisiens, celui des technologies spatiales, et d’encourager les étudiants, les entrepreneurs et les industriels à inspirer, développer, créer et innover grâce au spatial.

L’image de l’affiche, acquise par le satellite Pléiades en 2015, montre un véritable drapeau tunisien géant (396 x 264 mètre) qui a été assemblé par 250 bénévoles lors de la manifestation AhnaTounes. Ils se sont relayés pendant 3 semaines pour réussir cet exploit. Le résultat de ce travail de fourmi a été installé à OngJmal, près de Nefta, dans la région de Tozeur.

Cet exemple illustre un des avantages des satellites d’observation : la capacité à s’affranchir des frontières et des contraintes politiques. La technologie spatiale est idéale pour les applications où la fraîcheur des données est essentielle : défense et sécurité, génie civil, environnement forestier, secteur pétrolier, gazier et minier, agriculture et services basés sur la localisation.

Source : communiqué.