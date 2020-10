La Foire du Livre de Tunis reportée pour la deuxième fois

La Foire internationale du livre de Tunis n’aura pas lieu cette année à cause de la situation sanitaire actuelle. La prochaine édition se tiendra au printemps 2021. Si, d’ici là, la situation sanitaire se sera améliorée.

La 36e édition de la Foire du Livre de Tunis vient d’être reportée pour la deuxième fois cette année, c’est que vient d’annoncer le comité directeur, présidé par Mabrouk Manai, successeur de Ckokri Mabkhout.

La Foire devait initialement se tenir du 9 au 19 avril 2020 et a dû être reportée une première fois suite au confinement général décrété en Tunisie à cause de la pandémie du coronavirus (Covid-19). La deuxième date fixée du 13 au 22 novembre ne pourra pas non plus être respectée, étant donné la situation sanitaire actuelle qui ne s’est guère améliorée.

A l’instar de la plupart des manifestations culturelles, le comité directeur de ce grand événement annuel a jugé prudent d’annuler l’édition 2020, d’autant plus que la foire se tient habituellement dans un espace fermé (Palais des expositions du Kram) qui accueille chaque année des centaines d’éditeurs tunisiens et étrangers et des milliers de visiteurs.

Fawz Benali