Affaire Affes : Libération des dirigeants de l’Union régionale du travail de Sfax

Partagez 0 Partages

Le secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Samir Cheffi, a annoncé dans l’après-midi de ce lundi 26 octobre 2020, la libération des dirigeants de l’union régionale du travail de Sfax, qui avait été placés en détention en mai dernier, suite à une plainte du député Al-Karama, Mohamed Affes, qui les accuse de l’avoir agressé.

«Le tribunal a accepté la demande de libération de nos camarades, émise par le comité de défense. Merci à tous ceux qui ont été solidaires et tous ceux qui ont défendu la justice et l’équité», a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Rappelons que l’UGTT, qui avait dénoncé une «manipulation et une supercherie» avait, de son côté, déposé cinq plaintes, en juin dernier, contre la coalition Al-Karama.

Notons que des membres de l’UGTT ont manifesté cet après-midi, devant le tribunal de Sfax et ont notamment scandé des slogans hostiles aux partis islamistes Ennahdha et Al-Karama, qu’ils accusent de servir leurs intérêts partisans aux dépens de ceux du pays et du peuple.

Y. N.