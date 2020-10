Affaire du CS Chebbien : La coordination de soutien organise une «migration collective» vers l’Italie

Après la grève et la fermeture des routes, la coordination de soutien au Croissant sportif chebbien (CSCH) a décidé d’organiser une «migration collective» («7ar9a») en direction de l’Italie, en signe de protestation contre la décision de la Fédération tunisienne de football (FTF) de suspendre les activités sportives du club pour une saison.

Les supporters mécontents, qui estiment que leur club est victime d’injustice et d’abus de pouvoir de la part de la FTF et de son président Wadie Jary, ont, en effet, rendu public, hier soir, dimanche 25 octobre 2020, un communiqué via lequel ils ont annoncé l’adoption de cette mesure suite à une réunion avec des composantes de la société civile.

Ce matin, des tentes ont été installées au port de Chebba (gouvernorat de Mahdia) pour l’enregistrement à cette migration collective illégale en direction des côtes italiennes.

Même si l’action est probablement symbolique, force est de constater que le message qu’elle véhicule est dérangeant. La migration clandestine étant un phénomène dangereux qui menace la vie de nos jeunes et qui ne doit en aucun cas être envisageable.

Au lieu de se concentrer sur le dossier judiciaire relatif à l’affaire, en vue d’obtenir une annulation de la décision de la FTF, ou alors d’accepter simplement celle-ci, la coordination préfère la casquette de la victime insoucieuse de tout, en pensant naïvement que cela mènerait à quelque chose.

Rappelons que la décision de geler les activités du club est dû au refus de son président de payer les amendes infligées par la FTF

