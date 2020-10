BTE annonce un repli du produit net bancaire de 16,9% (fin septembre 2020)

Les indicateurs d’activité de Banque de Tunisie et des Emirats (BTE) au 30 septembre 2020 font ressortir un produit net bancaire à 30,560 MDT contre 36,794 MDT au 30 septembre 2019, soit un recul de 16,9%.

L’activité de la BTE a été marquée au cours des 9 premiers mois de 2020 par une diminution de 2,9% des produits d’exploitation bancaire par rapport à la même période de 2019, du fait de la baisse des intérêts de 2,5% et des commissions de 6,7%.

En revanche les gains nets sur opérations de change ont enregistré une amélioration de 9,2%.

Parallèlement, les charges d’exploitation bancaire ont augmenté de 9,7% au cours de la même période.

Le portefeuille titres a enregistré une augmentation de 7,361 MDT (+7,1%), résultant d’une variation cumulée du portefeuille titre commercial à la baisse de 16,438 MDT et d’une évolution du portefeuille titres d’investissement de 23,799 MDT.

L’encours net des crédits a enregistré au cours des neuf premiers mois de 2020 une augmentation de 9,6% (+68,855 MDT).

Toutes les natures de crédits ont connu un accroissement, exception faite des crédits sous forme de leasing qui ont connu un retrait de 1,997 MDT soit ‐4%.

Les crédits de moyen et long terme aux particuliers ont connu une hausse de 35,294 MDT (+12%).

Les encours des crédits à court terme et des crédits de moyen et long terme aux entreprises ont connu une augmentation de, respectivement, 27,644 MDT (+17,4%) et de 3,382 MDT (+2%).

Les dépôts de la clientèle ont enregistré, de leur côté, à fin septembre 2020 un accroissement de 15,9% (+102,870 MDT) par rapport à la même période de 2019 résultant essentiellement de celui des dépôts à vue (+59,416 MDT, soit +27,7%). Les dépôts à terme ont connu aussi une augmentation de 28,903 MDT (+9,8%). Les dépôts sous forme d’épargne se sont élevés à 112,525 MDT enregistrant ainsi une évolution de 11,6% (+11,670 MDT).

