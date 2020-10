Lutte contre l’islamisme: Le cousin de l’émir du Qatar crache son venin sur Macron

Le Qatar est le sponsor financier et médiatique des Frères musulmans dont Ennahdha en Tunisie. Le tweet de dimanche 25 octobre 2020 d’Emmanuel Macron affirmant que la France ne reculera pas face aux fanatismes et aux extrémismes a mis le cousin de l’émir du Qatar, Abdullah Al-Thani, en furie, au point de se permettre de traiter le président français de «crasseux». La classe !

Abdullah ben Nasser Al-Thani, président de Malaga et membre de la famille propriétaire du PSG, a réagi lundi 26 octobre avec virulence, dans plusieurs messages postés sur les réseaux sociaux, aux propos d’Emmanuel Macron appelant à lutter contre les fanatismes au nom de la liberté. Le prince qatari réclame des excuses officielles au président français et va jusqu’à le menacer. «S’il n’y a pas d’excuses officielles pour tous les pays musulmans concernant le discours de racisme, d’incitation et de haine et recommandant des actes offensants envers le Message d’Allah, alors supporte les conséquences», a-t-il lâché dans une diatribe lancée sur Twitter.

Les publications de l’émir sur son compte Twitter.

Dans une autre publication, utilisant un montage avec les photos d’Emmanuel Macron enfant et de Brigitte Macron, le cousin de l’émir du Qatar, le cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, évoque aussi comment le président français a été «le disciple impur» de sa future compagne et encourage désormais les caricatures contre Mahomet.

De la part d’un soi-disant émir, il serait difficile de tomber encore plus bas dans la goujaterie, qui plus est, au nom de la religion.

