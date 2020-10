Organisation des jeunes médecins : Suspension du travail aux urgences de la Rabta de Tunis

L’organisation tunisienne des jeunes médecins (OTJM) a annoncé que les résidents et internes du service des urgences de l’hôpital de la Rabta ont décidé la suspension du travail, «à l’exception des cas d’extrême urgence», et ce, pour dénoncer la recrudescence des agressions dont ils sont victimes, et l’impunité de leurs auteurs.

L’OTJM qui appelle les autorités à mobiliser tous les moyens pour assurer la sécurité du personnel médical, a également souligné la nécessité de renforcer le service en matériel et en personnel médical, pour assurer une bonne prise en charge des malades, ainsi que la mise en place d’un circuit Covid+ pour éviter des contaminations aux sein du service d’urgences.

L’Organisation a de ce fait, rappelé la prise d’assaut des urgences, dans la nuit du 23 au 24 octobre 2020, par des individus armés de couteaux, qui ont agressé des agents et des cadre du personnel médical et paramédical, et détruit plusieurs équipements.

«Nous dénonçons l’absence d’agents de sécurité qui auraient pu intervenir pour protéger le personnel. La direction de l’hôpital doit poursuivre en justice ces délinquants et le ministère de la Santé doit assumer sa responsabilité, surtout dans ce contexte délicat marqué par une crise sanitaire», indique encore l’OTJM.

Y. N.