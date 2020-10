Tunisie : Kamel Touati dément les rumeurs sur son décès

L’acteur et homme de théâtre, Kamel Touati a démenti la rumeur sur son décès annoncé, dans la soirée de ce mardi 27 octobre 2020, sur les réseaux sociaux.

«Je vais bien ! Merci à tous ceux qui se sont inquiétés», a-t-il lancé dans une déclaration sur la Radio nationale, tout en déplorant la recrudescence des ces rumeurs via les réseaux sociaux .

«Certains n’ont rien d’autre à faire, sauf qu’ils ont réussi à semer la panique et à inquiéter des amis, des proches et des voisins qui sont venus chez moi à Ras Jebel», a-t-il déploré, et d’ajouter : «Ils cherchent le buzz aux dépens des sentiments des gens, c’est inconcevable. Il faut trouver une solution pour mettre fin à ces intox, qui ne sont pas du tout amusantes et qui s’apparentent à un manque de respect flagrant».

Kamel Touati a également estimé que ce genre de rumeurs résume en quelque sorte la situation générale du pays : «On doit faire quelque chose pour notre pays qui ne mérite pas toute cette décadence et qui a des valeurs qu’on doit lui redonner».

Rappelons que de nombreuses pages Facebook, avaient prétendu ce soir, que l’acteur est décédé dans un accident de la route, attribuant cette «information» à une source proche de la… radio nationale.

Y. N.