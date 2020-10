UK Export Finance met 2 milliards de livres sterling à la disposition des investisseurs tunisiens

Partagez 0 Partages



Suite à la tenue du Forum bilatéral tuniso-britannique, organisé le 22 octobre 2020, lors duquel la question du UK Export Finance a été abordée et suite à la publication relayée dans les réseaux sociaux, indiquant que le UKEF était «une institution donatrice britannique», la Chambre de commerce tuniso-britannique (TBCC) tient à préciser que celle-ci est l’agence gouvernementale britannique de crédit à l’exportation, qui met à la disposition des investisseurs tunisiens 2 milliards de livres sterling pour financer leur projets.

Cet organisme d’appui financier concerne tous les secteurs, ainsi que les entreprises, quelles que soient leurs tailles, mais aussi les entreprises tunisiennes qui comptent se développer en Afrique.

Ainsi le financement se fait à un taux de remboursement très compétitif, pour une période pouvant aller jusqu’à 18 ans. De plus, les porteurs de projets pourront, le cas échéant, bénéficier de ce programme, en indiquant dans leurs schémas de financements, l’achat de biens et services britanniques, quelles que soient leurs natures (matières premières, service, etc.). Ceux-ci devront représenter, au moins, 20% du coût total de l’investissement prévu.

La TBCC demeure à la disposition des entreprises qui voudraient s’informer davantage sur cet appui financier. Par ailleurs, la Chambre organisera prochainement un événement sur le UKEF, afin d’informer les entreprises tunisiennes sur les procédures, ainsi que les conditions requises, afin d’en bénéficier.

Source : communiqué.