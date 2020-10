Erdogan n’a de leçons à donner qu’à lui-même

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui conduit une «croisade» contre la France au nom des musulmans, est à l’origine de centaines de milliers de morts, de millions de réfugiés en Syrie, en Libye et ailleurs autour du bassin méditerranéen. Il n’a de leçons à donner qu’à lui-même. Sa vision des rapports entre les pays, les cultures et les peuples est dangereuse car belliqueuse, violente, guerrière et rétrograde.

Par Hakim Tounsi *

Je ne pensais pas avoir à apporter mon témoignage car pour tous mes amis il s’agit d’une lapalissade que d’affirmer que la France ne porte atteinte ni à l’islam ni aux musulmans, mais je vais le faire car ce serait une ingratitude de ma part de ne pas dire la vérité et de ne pas rendre à César ce qui est à César. Je peux même rajouter que bien au contraire, depuis 43 ans que je vis en France, je n’ai constaté que plus d’égards et de respects que ce à quoi nous avons droit dans nos propres pays d’origine.

Il y a d’autres problèmes en France, comme partout, notamment d’ordre économiques et sociaux, mais nous ne pouvons certainement pas parler d’atteinte de la part de l’Etat français, de ses institutions et de l’écrasante majorité des Français, ni à l’islam ni aux musulmans.

Je déplore même que beaucoup trop de personnes se disant musulmanes nuisent par leur comportement et leur incivisme à l’image de l’islam et des musulmans dans leurs pays d’accueil en France et en Europe.

Je suis désolé mais rien que la tenue vestimentaire à l’afghane et la barbe sauvage que certains s’entêtent à répandre en Europe et à imposer même à leurs jeunes enfants n’ont rien à voir avec la croyance des êtres et sont inopportuns car ressentis à juste titre comme une invasion et une agression qui provoquent une haine et une peur qui ne sont pas de nature à rendre service ni à l’islam ni aux musulmans.

Est-ce de l’intelligence héroïque ou de la grossièreté débile aussi ingrate qu’inutile que de se comporter de la sorte envers celui qui t’accueille chez lui et t’ouvre les bras ?

La récupération politique de l’horrible assassinat de Samuel Paty, un professeur qui a voulu enseigner le droit à la liberté d’expression, est une honte. J’aurais de la même manière condamné l’acte pour n’importe quel professeur assassiné pour avoir fait son métier d’enseignant, et ce, quelle que soit son origine ou sa confession. Ce sont la violence, l’intolérance, l’extrémisme et le terrorisme qui sont à condamner et qu’il ne faut pas laisser passer.

Erdogan à l’origine de centaines de milliers de morts, de millions de réfugiés en Syrie, en Libye et ailleurs autour du bassin méditerranéen n’a de leçons à donner qu’à lui-même. Sa vision des rapports entre les pays, les cultures et les peuples est dangereuse car belliqueuse, violente, guerrière et rétrograde.

* Dirigeant-fondateur du TO Authentique Voyages, Paris.

