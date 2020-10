Attaque de Nice : «L’assaillant est un Tunisien arrivé il y a peu de temps par Lampedusa», affirme le député Éric Ciotti

Éric Ciotti.

Le député de droite, Éric Ciotti (Les Républicains), a affirmé dans un tweet que l’auteur de l’attaque au couteau perpétrée, ce jeudi 29 octobre 2020, vers 9 heures, à l’intérieur et aux alentours de la basilique Notre-Dame de l’Assomption à Nice, est un «Tunisien arrivé il y a très peu de temps par Lampedusa» (Sicile, Italie, Ndlr).

«Avec la crise sanitaire et sécuritaire, plus aucune entrée ne doit être tolérée ! Suspendons toutes les procédures d’asile et la délivrance de visa depuis les pays à risque !», a ajouté le député.

On notera, cependant, qu’au niveau de l’enquête officielle rien n’a encore été révélé sur l’identité de l’assaillant, qui répondrait au nom d’Ibrahim et serait âgé de 26 ans.

Rappelons que cette attaque terroriste a fait 3 morts : une femme de 70 ans et un sacristain de l’église de 45 ans, qui ont été décapités, ainsi qu’une femme âgée d’une trentaine d’année, tuée de plusieurs coups de couteau. Trois autres personnes ont été blessées, selon l’AFP, citant une source gouvernementale.

L’auteur de cette attaque, qui a crié à de nombreuses reprises «Allahou akbar», a été blessé par balles, et conduit à l’hôpital, en urgence absolue, ajoute la même source.

Y. N.