Moussi à Ghannouchi : «Vous êtes démasqué et le monde entier vous observe»

Abir Moussi, présidente du Parti destourien libre et de son bloc parlementaire, a publié hier, jeudi 29 octobre 2020, après l’attentat de Nice en France attribué à un immigré clandestin tunisien, un post Facebook où elle dénonce le jeu pernicieux de Rached Ghannouchi, président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du parti islamiste Ennahdha, en matière de blanchiment du terrorisme.

«Aujourd’hui, 21h30, c’est jour de congé, les députés sont chez eux. Ils pleurent la malchance de la Tunisie qui devance désormais tous les pays du monde en matière d’exportation du terrorisme et ne savent rien de ce qui se trame dans les chambres obscures… Le président de l’Assemblée prépare et planifie le blanchiment de son ‘‘fils’’ (par allusion à Seifeddine Makhlouf, Ndlr) spécialisé dans la violence verbal, l’insulte et le jet de bouteilles à la face des autres… Le cheikh des Frères musulman a pris peur après voir été démasqué, le monde étant désormais à l’écoute de son silence face à ce que commettent certains députés du bloc appelé Coalition Al-Karama comme actes de violence et de blanchiment du terrorisme… Le cheikh sait très bien que c’est lui qui les chargés de ces sales missions et leur a promis la protection et l’impunité et il doit maintenant trouver une solution pour éloigner les soupçons dont ils font l’objet et les transformer en victime, noyer le dossier de la violence et du terrorisme, travestir les vérités et préparer le dossier de leur défense en cas de besoin…

Le plan est démasqué et les Tunisiens ne se laisseront pas tromper…

Nous ne nous tairons pas face à la publication de communiqués sans notre accord et l’instrumentalisation du parlement pour le blanchiment du crime et transformation du bourreau en victime…

Nous vous dénoncerons et vous affronterons pour mettre fin à vos goujateries…»