Tunis ouvre une enquête sur le groupe ayant revendiqué l’attaque de Nice

Le ministère public près du Pole judiciaire antiterroriste a autorisé une unité spécialisée de la police judiciaire d’ouvrir une enquête judiciaire sur l’existence d’une organisation terroriste appelée «Al-Mehdi dans le sud tunisien», ayant revendiqué sur les réseaux sociaux l’attaque terroriste de Nice, perpétrée hier, jeudi 30 octobre 2020.

Selon Mohsen Daly, procureur de la république adjoint et chef du bureau de l’information et de la communication près du Pôle judiciaire antiterroriste, cité par l’agence Tap, cette décision a été prise après la diffusion via les réseaux sociaux d’un post dont l’auteur prétend appartenir à l’organisation «Al-Mehdi dans le sud tunisien ayant exécuté l’attaque de Nice».

Rappelons que cette attaque, qui a fait 3 morts, est attribuée à un Tunisien de 21 ans, grièvement blessé après une course-poursuite avec la police municipale niçoise et hospitalisé dans un état grave.

Ce migrant clandestin est arrivé le 20 septembre à Lampedusa, en Sicile (Italie), avant d’entrer en France. Il n’était pas fiché sur les listes des éléments extrémistes, ni en Tunisie ni a fortiori en France. Mais la possibilité qu’il ait pu être embrigadé par un groupe terroriste en Tunisie n’est pas écartée par les enquêteurs, ce qui explique la prise au sérieux par les autorités judiciaires tunisiennes de la revendication de l’attaque

I. B.