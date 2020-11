Brahim Issaoui, l’auteur de l’attaque de Nice, testé positif au coronavirus

Brahim Issaoui, le Tunisien de 21 ans, auteur de l’attaque au couteau perpétrée jeudi 29 octobre 2020, dans la basilique Notre-Dame-de-l’Assomption à Nice en France, a été testé positif au coronavirus.

C’est ce que rapporte le journal français «Le Figaro», dans un article publié ce lundi 3 novembre 2020, en précisant que les pompiers qui avaient pris en charge l’assaillant, après que des policiers municipaux, l’aient neutralisé en le blessant par balles, «sont considérés comme des cas contacts et doivent donc s’isoler».

Rappelons que le pronostic vital de Brahim Issaoui, qui est toujours hospitalisé, n’est plus engagé et que les enquêteurs pourraient l’interroger, sachant qu’un autre Tunisien de 29 ans, soupçonné d’avoir fait le même trajet migratoire depuis la Tunisie et d’avoir séjourné avec son compatriote en Italie avant de le retrouver en France, est toujours en garde à vue.

Notons qu’une enquête a également été ouverte en Tunisie, par le pôle judiciaire antiterroriste, et que deux individus ayant publié une vidéo pour revendiquer l’attaque ont été arrêtés et placés en détention provisoire de 15 jours pour les besoins de l’enquête.

Y. N.