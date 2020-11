Tunisie : Hommage au colonel Riadh Barrouta, tombé en martyr, il y a 3 ans (Photos)

Partagez 13 Partages

Il y a 3 ans jour pour jour, le colonel Riadh Barrouta a succombé à ses blessures, au lendemain de son agression au couteau, au Bardo, par le terroriste Zied Gharbi. Ses collègues lui ont rendu hommage, aujourd’hui, à l’occasion de ce 3e triste anniversaire.

Des membres de la famille du colonel (grade posthume), qui ont pris part à cet hommage, organisé ce lundi 2 novembre 2020, ont été honorés par les agents et se sont recueillis à sa mémoire, tout en rappelant les sacrifices de tous ceux qui sont tombés pour la patrie, parmi les forces sécuritaires et armées en Tunisie.









Ph. SFDGUI.

Les cadres et agents sécuritaires ont réaffirmé leur engagement au quotidien dans la lutte contre le terrorisme et leur volonté à défendre et à protéger inconditionnellement le peuple et le pays.

Rappelons que le colonel Riadh Barrouta a été a agressé au couteau par Zied Gharbi, et avait subi une opération le jour même, mais il a succombé à ses lourdes blessures (notamment au cou), au lendemain de l’attaque.

Ce même Zied Gharbi, alors âgé de 27 ans, avait également agressé l’agent Mohamed El-Ayadi, qui a été touché à l’œil et qui a pu s’en sortir.









Ph. SFDGUI.

Le terroriste originaire de la cité Ettadhamen, qui avait jusqu’au jour de l’attaque, un casier judiciaire vierge, avait été arrêté le jour même.



Il a été écroué une semaine après l’attaque et il est poursuivi pour crime terroriste, mais à ce jour, la justice ne s’est pas encore prononcée dans cette affaire…

Y. N.